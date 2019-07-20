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3名亞洲投手同場登板 陳偉殷1局無失分

最新更新：2019/07/20 14:01

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚今天迎戰洛杉磯道奇，共有3名亞洲投手出賽，陳偉殷在第8局雖然被敲2支安打，不過沒有掉分；南韓柳賢振先發7局僅失1分，終場馬林魚1比2不敵道奇。

4局上馬林魚的拉米雷斯（Harold Ramirez）敲安打後，阿法羅（Jorge Alfaro）補上二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。

不過6局下道奇靠著維杜格（Alex Verdugo）的安打及2次保送形成滿壘，接著席格（Corey Seager）擊出帶有1分打點的滾地球，赫南德茲（Enrique Hernandez）再造成二壘手失誤，道奇反倒以2比1取得領先。

8局下陳偉殷登板投球，接連被敲出2支安打，不過接下來連續用3個飛球守住危機，終場馬林魚以1比2落敗。總計陳偉殷投1局，被敲2支安打，沒有掉分，目前出賽28場，防禦率7.75。

此戰包含陳偉殷有3名亞洲投手登板，道奇先發投手為柳賢振，主投7局被敲出4支安打，投3次保送、7次三振，僅失1分，奪下本季第11勝，目前防禦率1.76，仍暫居大聯盟防禦率王。柳賢振退場後，由日籍前田健太接替，投1局沒被敲安打，還送出2次三振，無失分，進帳中繼成功。（編輯：吳協昌）1080720

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