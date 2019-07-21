港口盃中華隊不敵日本 拿第三無緣衛冕冠軍

（中央社記者楊啟芳台北21日電）2019年荷蘭港口盃台灣時間今天凌晨由中華隊對日本，中華隊先發朱益生一開賽就被日本攻下4分大局，加上中華隊打線遭到壓制，終場以1比8敗陣，拿下第三名，無緣衛冕冠軍。

先發投手朱益生僅投0.1局失4分，讓中華隊提早啟動牛棚。蘇俊璋力撐3.2局失3分後，改由王宗豪登板2.1局失1分，僅黃健隆主投1.2局力保不失分，還送出3次三振。

打線方面則是受限日本隊4任投手，一直到最後9局上半，才靠著黃柏豪安打、高育瑋保送以及王薪權安打，形成無人出局滿壘的大好機會，不過中華隊只靠著楊振裕選到保送擠回1分，後續無法再攻下分數，終場以1比8不敵日本，拿下季軍，無緣衛冕冠軍。

中華隊總教練李盈南表示，「沒辦法衛冕是比較可惜的地方，這次比賽幾位年輕選手的球質、球速都很好，只是抗壓性與穩定性欠佳，沒辦法控制整場比賽節奏，打線部分則是得點圈打擊率過低，這都是未來要再去加強訓練的部分。」

中華隊在台灣就在比NCAA美國明星隊交流賽，到荷蘭進行港口盃則是7連戰，也讓球員顯得疲憊。中華隊返國後將先回歸母隊，預計8月底重新遴選名單，備戰10月開打的亞錦賽，這項賽事攸關明年奧運最終資格賽的資格。（編輯：管中維）1080721