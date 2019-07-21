3發全壘打猛攻16分 兄弟擊退獅奪3連勝

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由統一獅對中信兄弟，兄弟這場砲火連連，共轟出3支全壘打，包含蘇緯達的滿貫砲，以16比0擊退獅隊，奪3連勝。

兄弟這場比賽打擊大爆發，2局下蘇緯達從潘威倫手中轟出一發滿貫全壘打，3局下張志豪再轟出陽春全壘打，為本季第17支，取得5比0領先。

兄弟5局下更是打了13個人次、攻下8分，滿壘時獅隊投手從廖文揚換成王玉譜，接連被敲出6支安打，攻下7分，之後張志豪再擊出高飛犧牲打；8局下兄弟的岳東華再補上一發3分全壘打，為生涯首轟。終場兄弟以16比0擊退獅隊，奪下3連勝。

兄弟先發投手萊福力主投6局，僅被敲出2支安打，飆出7次三振，沒有失分，奪下本季第5勝，好表現讓他獲選為單場MVP。接替投球的陳柏豪、官大元、王鴻程也都沒有失分，聯手封鎖獅隊打線，整場僅出現5支安打。

獅隊投手遭狙擊，先發潘威倫僅投3.1局，被敲7支安打，包含2發全壘打，失5分，7度挑戰生涯141勝失利。廖文揚投1局失3分，王玉譜更是1個出局數都沒拿下，失5分含4責失；之後江承峰、鄭鈞仁無失分，不過黃竣彥投1局遭轟3分砲。（編輯：唐聲揚）1080721