王維中中繼飆速153公里 中止連6場無失分

（中央社記者謝靜雯台北22日電）旅美奧克蘭運動家隊投手王維中今天與明尼蘇達雙城隊比賽4局登板中繼解危，總計投1.2局失掉1分責失分，飆速153公里，中止連6場出賽無失分，球隊終場以6比7吞敗。

雙城隊開賽就有攻勢，首局靠著接連兩支二壘打先馳得點，2局靠著喀卜勒（Max Kepler）3分砲拉大領先差距，4局抓準運動家隊先發投手曼登（Daniel Mengden）控球出狀況，1人出局後選到2次保送、攻占一、二壘。

王維中接手中繼，三振抓到該局第2個出局數，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，化解失分危機；王維中5局續投遇到狀況，接連被敲3支安打、失掉1分，接著投出保送，滿壘時製造雙殺、接著再讓打者敲出飛球出局，沒有擴大失分危機。

王維中總計用30球投1.2局，速球連發，被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，中止連6場出賽無失分，賽後防禦率1.80。

運動家隊比賽攻勢集中在後半段，前4局沒有拿下分數，5到8局，局局得分，8局打完取得6比5超前，雙城隊9局下半搶分，靠著接連安打先扳平比數，喀卜勒再見安，幫助球隊拿下勝利。（編輯：管中維）1080722