與職棒交流 廖敏雄：有人比王柏融大學時更特別

（中央社記者謝靜雯台北22日電）大專體總與中華職棒合辦中華職棒二軍交流盃賽，文化大學棒球隊教練廖敏雄將帶領大學明星HOPE STAR隊出賽，並點名陣中的文化投打二刀劉致榮比王柏融讀文化時期更特別。

中華職棒二軍交流盃賽將於29日在斗六棒球場舉行，總計7隊參賽，包括中職二軍4隊，加上業餘台北興富發成棒隊，另大學明星隊有兩隊，包括文化大學棒球隊為主體的HOPE STAR隊和開南大學為主體的FUTURE STAR隊，兩隊總教練各為廖敏雄和郭李建夫。

HOPE STAR隊、文化大學棒球隊總教練廖敏雄表示，執教文化大學10年，第一次與中職二軍打交流賽，先前選出的25人名單，在選秀過後一半的人被職棒選走，所以又倉促補進球員，「雖然倉促，但我們做好準備、好好跟職棒二軍比賽，這會是很好的學習之旅」。

HOPE STAR隊由文化大學棒球隊總教練廖敏雄領軍，加入國立體大、美和科大、大同技術學院和遠東科大球員組成，當中值得觀察的球員包括投手李承風、陽杰恩、野手劉致榮等人；廖敏雄直言，每個球員都很有潛力，但特別點名母隊文化大學投打二刀好手劉致榮。

廖敏雄表示，劉致榮先前因為手傷關係以野手身份出賽，但一直跟教練團反應希望可以重回投手丘，此次交流賽有機會讓他投打二刀出賽，但因為比較長時間沒有投球，會讓他先從牛棚出發。

廖敏雄給予劉致榮很高的評價，直言他是很特別的球員，「具有身材優勢、打擊力量非常好」，跟同樣畢業於文化大學的王柏融相比，「劉致榮比王柏融大學階段更特別」，也看好劉致榮具有旅日發展的實力。（編輯：翁翠萍）1080722