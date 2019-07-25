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瓊斯盃女籃陳薇安拿19分 中華白大勝中華藍

最新更新：2019/07/25 21:07

（中央社記者黃巧雯台北25日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今天繼續在新莊登場，中華白陳薇安拿下19分、8助攻領軍，一路壓著中華藍打，終場白隊就以85比59大勝，本屆首勝開張。

以拿坡里世大運成員為主的中華白，今天面對集結老將、旅外球星為班底的中華藍，毫不畏懼，白隊首節多點開花，反觀藍隊頻頻犯規，包括蔡佩真遇到犯規麻煩，首節已累積3次犯規，白隊趁機把握罰球機會，14投13中，一度以18比4領先。

中華藍第2節攻勢熄火，命中率不到2成，白隊延續首節火力，上半場結束以47比21大幅領先。

儘管藍隊下半場緊追、試圖不讓差距擴大，但白隊並未鬆懈、持續維持20分以上領先優勢，最終以85比59勝出，白隊搶先開胡，藍隊則苦吞2連敗。

成功扳倒擁有不少「學姐」的藍隊，白隊成員除了賽後興奮地互相擁抱歡呼外，也不少人因此當場感動落淚。

中華白此役有4人得分雙位數，其中陳薇安包辦全隊最多19分，外加8助攻、2籃板；林蝶貢獻12分、13籃板，繳出「雙十」成績單。

陳薇安透露，教練希望她們防守能守住，藉此帶動快攻，而她也放開來打，畢竟比賽的壓力在學姐那。

以26分之差獲勝，林蝶直呼很開心，她說：「大家都很努力去打這場比賽。」（編輯：張雅淨）1080725

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