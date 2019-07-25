陽岱鋼敲1安後退場 巨人不敵養樂多

（中央社記者楊啟芳台北25日綜合報導）日本職棒今天巨人對養樂多的比賽，旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼先發打第6棒，敲出1支安打後就退場；巨人在第2局被養樂多攻下5分大局，終場以1比8敗給養樂多，吞2連敗。

陽岱鋼今天先發打第6棒，擔任右外野手，第2局首打席就敲出左半邊安打，4局上巨人守備時就被換下場，總計1打數敲1支安打，目前打擊率2成99。

2局上養樂多攻下大局，中村悠平敲安打後，廣岡大志、山田大樹都選到保送，之後山田哲人、山崎晃大朗都獲保送，擠回2分，接著青木宣親與巴倫汀（Wladimir Balentien）敲安打，再攻下3分，取得5比0領先。

3局下巨人的若林晃弘獲保送後，坂本勇人、丸佳浩敲安打，追回1分；5局上養樂多的巴倫汀轟陽春全壘打。9局上養樂多再添分數，山崎晃大朗、上田剛史、中村悠平、太田賢吾都敲安打，攻下2分，終場養樂多就以8比1擊退巨人，系列賽取得2勝1敗。

巨人先發投手鍾曼（Taylor Jungmann）今天僅投1.2局，被敲出3支安打，投了5次保送，失5分吞下敗投。勝投則由養樂多先發投手山田大樹拿下，主投5局被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失1分。（編輯：張雅淨）1080725