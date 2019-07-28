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U12少棒中華隊不敵日本 中繼林丞宥3.2局飆8K

最新更新：2019/07/28 23:11
U12世界盃少棒賽，中華隊28日晚間和日本隊交手，日本高橋昇聖（圖）單場雙響砲包辦4打點，終場中華隊以4比7不敵日本，吞下首敗。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月28日
U12世界盃少棒賽，中華隊28日晚間和日本隊交手，日本高橋昇聖（圖）單場雙響砲包辦4打點，終場中華隊以4比7不敵日本，吞下首敗。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）U12世界盃少棒賽今天晚上由中華隊交手日本隊，雖然中繼投手林丞宥投3.2局飆8次三振，不過日本的高橋昇聖單場雙響砲包辦4打點，終場中華隊以4比7不敵日本，吞下首敗。

中華隊先發投手派出許子承，1局上投出保送後發生牽制失誤，再被敲安打掉1分，接著被高橋昇聖轟出2分全壘打，日本取得3比0領先；2局上日本隊靠著二壘安打及短打、滾地球，再攻下1分。

2局下中華隊進帳分數，2出局後江庭毅敲出二壘安打，再靠著投手犯規上三壘，接著張耀允補上安打，帶有1分打點。不過3局上中華隊投手換上林丞宥，高橋昇聖再度轟出2分砲，日本取得6比1領先。

4局下中華隊展開反攻，隊長黃天賜、林丞宥接連敲安打，之後江庭毅敲二壘安打，帶有1分打點，蔡韋辰再擊出1打點滾地球，追到3分落後。不過6局上日本再攻下1分，雖然中華隊下個半局也得1分，最終還是以4比7不敵日本，吞下U12少棒賽首場敗仗。

中華隊總教練李國強賽後將球員留在休息室，除了希望他們不要氣餒，也點出輸球關鍵，希望他們找出需要調整的地方，並藉由這場比賽，讓自己更進步、更專注。

李國強也提到，先發許子承開局出現問題，好壞球明顯，「我們馬上就叫暫停安撫他，希望不要太在意失分。」雖然中華隊輸球，不過中繼的林丞宥，挨轟後很快回穩，總計投3.2局飆8次三振，林丞宥說：「只能開心一下，其實對投球表現不滿意，因為失投球跟壞球太多了。」

林丞宥也表示，「被打全壘打那球是失投，太紅中了，不過還是要穩下來，大膽攻擊好球帶，不要怕被打者打出去。」捕手江庭毅給了他90分高分，至於為何差10分，江庭毅說：「失投球太多。」（編輯：李錫璋）1080728

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