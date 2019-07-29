大都會網羅右投史卓曼 辛德賈德去向成謎

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美國職棒大聯盟官網今天報導，紐約大都會與多倫多藍鳥隊達成協議，將換來先發右投史卓曼。這筆交易是否會促使戰績欠佳的大都會送走陣中強投辛德賈德，深受矚目。

報導援引未具名知情人士透露，大都會已同意以小聯盟投手凱伊（Anthony Kay）與伍茲-李察遜（Simeon Woods-Richardson），從藍鳥換來史卓曼（Marcus Stroman）。交易待體檢通過後才會確定，兩支球團尚未證實。

28歲的史卓曼本季先發21場，戰績6勝11敗，防禦率2.96，今年首度入選明星賽，是藍鳥倚重的先發投手之一。今年是史卓曼大聯盟第6個球季，大都會可控制他到明年賽季結束。

史卓曼大聯盟生涯戰績47勝45敗，防禦率3.76，擁有季後賽投球經驗。積極物色先發投手的紐約洋基據傳也曾看上他，但這位擅長製造滾地球出局的投手最終加入大都會先發輪值。

交易消息曝光後，史卓曼在個人推特發文：「多倫多，我永遠愛妳！」

大都會今天在主場以8比7險勝匹茲堡海盜，拉出4連勝，本季戰績50勝55敗，仍排名國家聯盟東區倒數第2。由於戰績低迷，外界普遍預期大都會將在7月31日交易大限前當「賣家」。

紐約時報上週建議大都會球團大膽行事，送走球質剛猛但本季表現不穩的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。

26歲的辛德賈德可讓球團控制到2021年，投球實力也不可忽視，極具交易價值。經營保守的大都會可利用他換得等值明星或農場潛力新秀，據傳大都會要價過高，交易大限前把辛德賈德送走的機率只有50%。

辛德賈德曾於2016年入選明星賽，本季先發20場，戰績7勝5敗，防禦率4.33，為登上大聯盟5季以來最糟，但他仍是大都會陣中僅次於迪格隆（Jacob deGrom）的第2號先發投手。

大聯盟知名記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）昨天報導，大都會考慮把辛德賈德交易到農場深度極佳的聖地牙哥教士，並以換得的部分新秀為籌碼，從藍鳥交易來史卓曼。但羅森塔爾今天在推特發文改口說，大都會與教士涉及辛德賈德的交易離成局尚遠，史卓曼交易案與辛德賈德無關。（編輯：高照芬）1080729