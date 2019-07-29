中職二軍交流賽范國宸4安 悍將勝HOPE STAR

2019中華職棒二軍交流盃賽29日開打，由中職富邦悍將二軍與大專明星HOPE STAR隊交手，悍將范國宸單場4安2打點，助隊以10比6拿勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒二軍交流盃賽開打，富邦悍將二軍與大學明星HOPE STAR隊交手，悍將范國宸單場4安2打點、張瑞麟開轟，終場以10比6拿勝；HOPE STAR隊余偉程3安1打點表現不差。

中華職棒二軍、業餘社會成棒隊、大學明星隊三方交流賽今天開打，首場比賽由富邦悍將二軍與大學明星HOPE STAR隊交手，悍將隊由吳世豪先發，HOPE STAR隊由李承風先發。

悍將隊首局靠著范國宸二壘打、失誤先馳得點，HOPE STAR隊下半局曾宸佐敲出二壘打，黃韋盛敲安添分，1比1扳平比數。

悍將隊2局抓準對方投手控球出狀況，單局3次保送（2次觸身球保送），張瑞麟、范國宸敲安，攻下3分、超前比數，4局再靠著接連4支安打、失誤，多添3分、拉開領先差距。

HOPE STAR隊4局下半反攻，1人出局後余偉程敲出內野安打，許哲晏選到保送、曾宸佐、劉致榮敲安，加上對方投手暴投送分，單局攻下4分，將比數追至5比7。

悍將隊比賽後半段陸續有攻勢，7到9局各拿1分，張瑞麟9局敲出陽春砲，為此次交流盃賽首轟。HOPE STAR隊僅在8局再拿1分，追分不及、吞下首敗。

悍將隊今天全場敲出14支安打，范國宸單場5打數敲出4支安打、貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。HOPE STAR隊安打數也不少，全場敲出10安，劉致榮、余偉程單場都敲出3安，余偉程另有1分打點，曾宸佐單場2安、貢獻2分打點。（編輯：張雅淨）1080729