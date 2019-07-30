U12少棒中華隊32分大勝斐濟 晉級複賽

U12世界盃棒球賽預賽最後一天，中華隊（圖）30日與斐濟交手，首局就攻下27分，終場以32比0提前4局奪勝，以分組第2晉級複賽。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）U12世界盃棒球賽預賽最後一天，中華隊與斐濟交手，首局中華隊就打了30人次、敲17支安打，猛攻27奠定勝基，終場以32比0提前4局奪勝，以分組第2晉級複賽。

第1局中華隊就攻下大局，滿壘時隊長黃天賜敲出三壘安打，隨後全隊靠著17支安打串連，及斐濟多次守備失誤，攻下27分大局，黃天賜1局就打了3打席，賺進7分打點。

昨天有全壘打演出的余硯誠，第2局敲出2分全壘打，這局共攻下3分，3局下再得2分，終場中華隊就提前在4局以32比0奪勝。

中華隊預賽4勝1敗，以A組第2晉級6強，超級循環賽將於8月1日至3日進行，中華隊分別對上韓國、墨西哥及委內瑞拉。

余硯誠連2天有全壘打演出，他笑說：「最想拿到全壘打獎，也期待在對上日本時能夠開轟。」

此戰先發投手王佑恩與葉弘仁、江庭毅，合力飆出11次三振，壓制斐濟打線，沒有被攻下分數。

中華隊總教練李國強表示，之後會再提點球員們每隊的攻擊方式、投手特性。對於小朋友們接下來的表現，他認為這幾場擊球率都有提高，很有信心。

經過5天預賽，李國強說，大家狀況都有提升，面對接下來的比賽，投手是很重要的一環，因為各隊實力都很平均，守備也非常穩定，休兵日主要會做打擊調整。（編輯：唐聲揚）1080730