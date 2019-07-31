更多編輯台推薦新聞：
國寶增4件 定窯白瓷嬰兒枕、汝窯青瓷無紋水仙盆入列
文化

國寶增4件 定窯白瓷嬰兒枕、汝窯青瓷無紋水仙盆入列

藍委臉書宣傳育兒補助 總統：好政策朝野一起推
政治

藍委臉書宣傳育兒補助 總統：好政策朝野一起推

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

高國輝生涯第10次雙響砲 悍將勝兄弟保龍頭

最新更新：2019/07/31 23:11
中華職棒富邦悍將隊高國輝31日在新莊球場迎戰中信兄弟隊，演出生涯第10次單場雙響砲，幫助悍將以7比2奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月31日
中華職棒富邦悍將隊高國輝31日在新莊球場迎戰中信兄弟隊，演出生涯第10次單場雙響砲，幫助悍將以7比2奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，靠著高國輝演出生涯第10次單場雙響砲，悍將以7比2擊退兄弟，目前仍暫居下半季第一，Lamigo桃猿緊追在後。

1局上雖然兄弟靠著吳東融、王威晨連續安打，先馳得點；不過下個半局悍將的胡金龍敲安打，林益全再靠著游擊手王勝偉失誤上壘，接著高國輝轟出3分全壘打，幫助球隊取得3比1領先。4局下更是林益全、高國輝連續轟出陽春砲，再進帳2分。

7局上兄弟追回1分，不過7局下于孟馗、李宗賢安打後，張正偉獲敬遠（故意四壞球保送）形成滿壘，王正棠再擊出1打點滾地球；8局下李宗賢補上1打點安打，終場悍將就以7比2擊退兄弟，目前仍暫居下半季第一，桃猿以1場勝差緊追在後。

單場MVP由演出單場雙響砲的高國輝拿下，3打數敲出2支安打，包辦4分打點。高國輝生涯已累積10次單場雙響砲，本季他受到傷勢影響，本來只有2發全壘打，不過今天累積到4支，另外也達成生涯400打點。

悍將先發投手羅力主投6局，僅被敲出2支安打，投2次保送、6次三振，失1分，拿下本季第8勝。兄弟先發投手紐維拉則是主投7局，被敲出7支安打，投2次保送、8次三振，失6分含3責失，吞下敗投。（編輯：陳清芳）1080731

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報