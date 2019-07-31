高國輝生涯第10次雙響砲 悍將勝兄弟保龍頭

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，靠著高國輝演出生涯第10次單場雙響砲，悍將以7比2擊退兄弟，目前仍暫居下半季第一，Lamigo桃猿緊追在後。

1局上雖然兄弟靠著吳東融、王威晨連續安打，先馳得點；不過下個半局悍將的胡金龍敲安打，林益全再靠著游擊手王勝偉失誤上壘，接著高國輝轟出3分全壘打，幫助球隊取得3比1領先。4局下更是林益全、高國輝連續轟出陽春砲，再進帳2分。

7局上兄弟追回1分，不過7局下于孟馗、李宗賢安打後，張正偉獲敬遠（故意四壞球保送）形成滿壘，王正棠再擊出1打點滾地球；8局下李宗賢補上1打點安打，終場悍將就以7比2擊退兄弟，目前仍暫居下半季第一，桃猿以1場勝差緊追在後。

單場MVP由演出單場雙響砲的高國輝拿下，3打數敲出2支安打，包辦4分打點。高國輝生涯已累積10次單場雙響砲，本季他受到傷勢影響，本來只有2發全壘打，不過今天累積到4支，另外也達成生涯400打點。

悍將先發投手羅力主投6局，僅被敲出2支安打，投2次保送、6次三振，失1分，拿下本季第8勝。兄弟先發投手紐維拉則是主投7局，被敲出7支安打，投2次保送、8次三振，失6分含3責失，吞下敗投。（編輯：陳清芳）1080731