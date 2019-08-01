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U12世界盃古巴休兵日放鬆 複賽勝墨西哥搶勝

最新更新：2019/08/01 18:51
2019年第5屆U12世界盃棒球賽複賽1日開打，古巴隊首戰對上墨西哥隊，古巴隊派出王牌投手普列托先發主投，4局飆6K，有效壓制對方打線，助隊以10比0奪勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月1日
2019年第5屆U12世界盃棒球賽複賽1日開打，古巴隊首戰對上墨西哥隊，古巴隊派出王牌投手普列托先發主投，4局飆6K，有效壓制對方打線，助隊以10比0奪勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月1日

（中央社記者謝靜雯台南1日電）U12世界盃棒球賽複賽，古巴隊首戰與墨西哥隊交手，古巴隊派出陣中王牌投手普列托先發，4局飆6K、有效壓制；打者賽斯昨天休兵日調整心情、今天開轟，率隊以10比0拿勝。

U12世界盃複賽（超級循環賽）今天在台南亞太棒球村少棒主球場開打，古巴隊首戰與墨西哥交手，古巴再派出先前預賽曾對中華隊先發的投手普列托（Alonso Prieto），普列托今天總計投4局僅被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，飆出破120公里速球，持續維持穩定表現。

古巴隊打擊發揮，首局靠著賽斯（Ribalta Saez）二壘打先馳得點，2局再靠著保送、接連安打拿下3分，3局拿下2分，4局賽斯開轟，再靠著接連安打多添保險分，順利拿下比賽勝利。

古巴隊總教練羅德里格茲（Palacios Rodriguez）表示，進到複賽球隊的水準都提高，輸贏不能這麼篤定，不斷提醒球員要更專注一點。

羅德里格茲表示，先發投手普列托是陣中最穩定的投手，今天表現有發揮水準，至於賽斯，他一直都是具有打擊能力的球員，雖然預賽幾場比賽打下來，打擊發揮沒有很好，「但好的球員即使教練不特別幫忙，他也能很快的想辦法調整好自己」，今天火力發揮。

昨天為U12休兵日，大會也安排各隊球員交流活動、市區觀光，古巴隊有到賣場家樂福購物，賽斯表示，經過昨天的放鬆，對生理和心理都有很大的幫助。（編輯：張芷瑄）1080801

2019年第5屆U12世界盃棒球賽進入複賽賽程，古巴隊1日首戰與墨西哥隊交手，古巴打者賽斯順利開轟，率隊以10比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月1日
2019年第5屆U12世界盃棒球賽進入複賽賽程，古巴隊1日首戰與墨西哥隊交手，古巴打者賽斯順利開轟，率隊以10比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月1日
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