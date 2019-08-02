東引第一屆軍事越野障礙賽 熱烈迎接選手登島

參與東引第1屆軍事越野障礙賽的選手們2日搭船登島，連江縣政府與東引鄉公所熱烈迎接台灣選手到來。（連江縣政府）中央社 108年8月2日

（中央社馬祖2日電）東引第1屆軍事越野障礙賽800名選手今天搭船登島，連江縣政府與東引鄉公所熱烈迎接台灣選手到來，島上住宿餐飲店家生意興隆；東引指揮部加碼晚間實彈射擊操演，讓跑者及遊客欣賞。

台灣選手已提前陸續搭船到東引及辦理報到，連江縣政府、東引鄉公所以家有喜事心情在碼頭迎接，島上民宿、旅館全部客滿，餐廳、小吃生意也是興隆，店家臉上難掩喜悅。

這項賽事分2天進行，4公里休閒組及8.5公里挑戰組3日下午3時30分起跑，並有園遊會及晚間選手之夜星光音樂會；16公里菁英競賽組4日上午7時起跑，中午前完賽。

東引鄉長林德建說，用最溫暖的心迎接各地遊客，大家一起成就國之最北的這場賽事。（編輯：李錫璋）1080802

參與東引第1屆軍事越野障礙賽的選手2日陸續搭船登島，障礙賽各項設施及障礙關卡也已布置完成。（連江縣政府）中央社 108年8月2日