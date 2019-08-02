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悍將選秀第2輪朱益生 簽約金360萬正式加盟

最新更新：2019/08/02 14:21
富邦悍將季中選秀第2指名的左投朱益生（圖），2日以簽約金新台幣360萬元、月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元條件完成簽約，並選定70號作為球衣背號。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月2日
富邦悍將季中選秀第2指名的左投朱益生（圖），2日以簽約金新台幣360萬元、月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元條件完成簽約，並選定70號作為球衣背號。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月2日

（中央社記者楊啟芳台北2日電）富邦悍將今年季中選秀第2指名的左投朱益生，今天以簽約金新台幣360萬元、月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元條件完成簽約，並選定70號作為球衣背號，於今天向球隊報到。

1999年出生的朱益生，高中就讀棒球名校平鎮高中，畢業後先進入台北市立大學就讀，累積1年大專棒球經歷後投身中職選秀，並於第2輪獲悍將指名。朱益生今天與悍將簽約，簽約金360萬元、月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元。

朱益生在三級棒球階段多次入選中華代表隊，控球與續航力是優勢，還有勇於與打者對決的強心臟，悍將球團表示，希望朱益生能盡快適應職棒生活，早日站上職棒賽場的投手丘。

朱益生表示，很開心能在第2輪就被富邦球團選中，且能跟同樣來自平鎮高中的左投賴鴻誠同隊，他說：「賴鴻誠學長是我的偶像。」

賴鴻誠也歡迎學弟的加入，並鼓勵朱益生，「要不停朝向目標努力前進，多看、多學習，更要多聽別人給的建議」。

相隔1年再次與平鎮時期的隊友戴培峰同隊，兩人都很開心能夠再次穿上同隊球衣，為了幫助隊友能早日適應職棒環境，戴培峰特別提醒朱益生，「職棒沒有想像中的簡單，要更努力強化自己」。戴培峰也希望兩人能夠再次合作，擔任投捕搭檔。（編輯：張雅淨）1080802

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