U12日韓戰因雨保留 3日複賽一日4戰

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽，這幾日因雨影響賽程，今天複賽日本與韓國交手，3局沒有打完，韓國4比1領先時下起大雨，比賽保留至明天中午12時繼續，單日排4場比賽，日韓都將連打兩場。

Ｕ12世界盃棒球賽複賽在台南亞太棒球村少棒主球場舉行，中華隊昨天複賽首戰與韓國隊交手，比賽因雨中斷2個半小時，比賽遲至晚間11點多才打完，中華隊順利拿下複賽首勝。

今天日本與韓國隊交手，下午2時開打，韓國隊首局靠著觸身球保送、接連安打、暴投，攻下2分，日本隊2局靠著失誤、安打，追回1分，韓國隊3局再起攻勢，靠著接連安打、保送，再添2分，比賽3局下半沒有打完，約下午2時55分時下起大雨，因雨暫停約2小時，大會決定保留至明天。

大會公布，今天晚上6時30分中華隊與墨西哥比賽若順利完成，日本、韓國之戰將於明天中午12時繼續進行，明天原訂早上10時舉行的韓國隊與古巴隊交手，提早至9時30分開打，下午2時墨西哥、日本隊比賽照表定時間舉行，晚間6時30分中華隊複賽最後一戰將與委內瑞拉交手。

因為天氣狀況不穩定，影響U12賽程，大會說明，明天賽程安排主要考量，日本、韓國都連打2場比賽，對兩隊較為公平。（編輯：吳協昌）1080802