梅西怒罵腐敗 南美足總禁賽3個月罰款約150萬

（中央社巴拉圭亞松森2日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天因在美洲盃賽事期間痛批南美足球總會（Conmebol）腐敗，遭到南美足總禁賽3個月並罰款5萬美元（約新台幣157萬元）。

32歲前鋒梅西在上個月巴西舉行的美洲盃（Copa America）季軍戰對上智利時被判離場後，指控南美足總「腐敗」。

美聯社報導，阿根廷以2比1擊敗智利贏得季軍，不過梅西缺席頒獎典禮以示抗議，之後還說阿根廷「不應同流合汙」。梅西也說，美洲盃早就內定好要讓地主巴西奪冠。

法新社報導，巴西6月到7月舉辦美洲盃期間發生兩起事件，成為梅西爆氣導火線。

阿根廷在準決賽迎戰宿敵巴西時，指控對方兩次犯規，但裁判都沒有吹罰，阿根廷終場0比2吞敗，梅西賽後宣稱巴西最近在南美足總「喬很大」。

梅西接下來在季軍戰吃紅牌被趕出場後，終於難忍怒氣。這是梅西生涯第2張紅牌，當時他和智利隊長梅德爾（Gary Medel）在上半場結束前8分鐘，在球門線附近衝突。

據報導，比賽第37分鐘阿根廷進攻時，梅西快速向前追球，梅德爾用身體刻意擋住梅西，並伸手阻擋要讓球出界，梅西在跑動中順勢推了梅德爾，兩人先是在言語上有所「往來」，接著互頂胸口，梅德爾甚至出手推梅西。即便梅西看起來沒做錯什麼，他仍和梅德爾雙雙吞下紅牌被趕出場，讓球場響起一片噓聲。

梅西當時說：「腐敗和裁判問題讓大家無法享受足球，他們正毀了這一切。」

南美足總官網聲明沒有說明梅西今天被罰的原因，但指出與違紀規定7.1和7.2條款有關。這種條款是涉及「冒犯、侮辱行為或任何形式的誹謗抗議」。另一條款提到「違反仲裁單位的決定、指示或命令」。

梅西今天被罰禁止參加國際賽事3個月，代表將無法出戰9月與智利和墨西哥的友誼賽，以及10月與德國及另一隊待定的友誼賽，不過11月就能歸隊。

梅西先前就因吃紅牌禁賽1場，代表他將在明年3月登場的世界盃會外賽停戰1場。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080803