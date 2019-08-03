U12複賽韓國輸日本只能爭季軍 盼賽事系統更好

U12世界盃棒球賽複賽，韓國隊2日與日本隊比賽因雨保留，3日比賽從3局下半開始打，兩隊鏖戰至延長賽第7局，韓國以7比8輸球，僅能與古巴爭季軍。圖為日韓比賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽韓國隊賽程3度受雨影響，今天複賽與日本鏖戰到延長賽第7局以7比8輸球，僅能與古巴爭季軍；韓國領隊任昊均表示，賽事系統若能更好，對球員成長應該更有幫助。

U12世界盃棒球賽此次在台南新落成的亞太棒球村舉行，但賽事期間天氣狀況一直不算理想，韓國隊預賽與美國隊比賽因雨延至補賽日完成，複賽對中華隊因雨暫停2個半小時才恢復進行，昨天複賽與日本比賽，3局沒有打完4比1領先時，因雨保留至今天。

韓國今天早上與古巴交手，先以8比10輸球，12時30分接著與日本隊比賽，兩隊6局打完5比5僵持不下，比賽進入突破僵局制延長賽，韓國隊7局上半先拿2分，日本隊7局下半追至7比7平手時，靠著滾地球跑回致勝分，擊碎韓國隊晉級冠軍戰的機會，冠軍戰確定由日本隊與中華隊交手，韓國與古巴爭季軍。

此次賽會，韓國隊比賽出現不少爭議判決、教練團與裁判抗議的情形，加上賽程因雨受到影響，韓國隊總教練金相燁對於爭議判決不願意多談，只提到因為賽程的安排，球員身體比較疲憊；被問起對上日本會不會有特別想贏的企圖，金相燁則表示沒有特別針對對手，「但大家出來都是代表國家」。

金相燁也提到，此次比賽無論賽程安排，或者裁判執法等系統，如果能夠更完善，相信對於球員會有很大的幫助；韓國隊領隊任昊均表示，參加U12賽事的球員，都是該國未來的棒球希望，不希望球員因此心理上有什麼陰影，希望參與賽事可以成為球員成長的更好的養分。（編輯：李錫璋）1080803