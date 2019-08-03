U12日本有小林安可 留辮子做毛筆是傳統

2019年第5屆U12世界盃棒球賽持續進行中，日本隊陣中有「小林安可」坂本慎太郎，他留著小辮子相當吸睛，他說，因為家族傳統，4歲起每年都會將辮子做成毛筆。中央社記者謝靜雯攝 108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽日本隊陣中有「小林安可」，坂本慎太郎留著小辮子相當吸睛，他說因家裡傳統，從4歲起每年都會將辮子做成毛筆；今天日本複賽與韓國交手，他也有關鍵安打表現。

日本隊複賽與韓國隊交手，昨天坂本慎太郎2局接手中繼，投1.1局被敲2支安打，投出2次三振，失掉2分（1分責失分），昨天比賽3局下半沒有打完，日本1比4落後時因雨中斷，比賽移至今天中午繼續舉行，坂本慎太郎也在4局有關鍵二壘打，一棒送回2分、表現亮眼，日本隊最後延長賽7局以8比7拿勝、晉級冠軍戰。

坂本慎太郎昨天登板時身後留著的小辮子就很吸睛，他表示留著辮子常常被問，但坂本慎太郎留辮子的原因與台灣「投打二刀」好手、現役中職球員林安可的理由不同，林安可是宗教因素，坂本慎太郎則是因為家族傳統。

坂本慎太郎表示，哥哥也有留辮子，自己從4歲起，家人每年都會把辮子做成毛筆，但國中後應該就會將辮子剪掉。

坂本慎太郎表示此次來台灣參加U12世界盃棒球賽，印象最深刻的就是對韓國隊比賽登板投球，那是目前為止投得最好的一場，明天冠軍戰將與中華隊交手，先前預賽時兩隊就曾碰頭，坂本慎太郎直言：「中華隊是很強的對手」。（編輯：張芷瑄）1080803