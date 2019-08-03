U12中華為冠軍衝刺 日本隊：想贏2次不易

U12世界盃棒球賽，中華隊與日本隊4日將爭冠，中華隊總教練李國強表示，不擔心滿場觀眾會給球員壓力，「我非常有信心，距離終點（冠軍）只剩最後10公尺，就是讓球員全力衝刺」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽日本總教練仁志敏久3度帶隊來台，首度闖進冠軍戰將與中華隊交手，把球員帶入可能坐滿觀眾的冠軍戰算完成第一步夢想，但他直言：「想贏同球隊2次並不容易」。

日本隊連3屆來台參加U12世界盃棒球賽，總教練皆為仁志敏久，日本隊2015年比賽沒能打入4強，2017年比賽拿下第4名，此次比賽前7戰全勝，直到複賽最後一戰不敵墨西哥，但無關晉級，這也是仁志敏久領軍日本隊打U12賽事，首度闖進冠軍戰。

日本隊明天將與中華隊爭冠，仁志敏久說，日本雖然在預賽曾擊敗中華隊，但是他不斷提醒球員，要贏同一支球隊2次不是容易的事，心態上需要更謹慎，針對先前交手的缺失修正，冠軍戰希望可以打出精彩表現。

中華隊總教練李國強表示，預賽與日本隊比賽，球員的表現其實不差，打擊內容都不錯，投手群有失投球才會輸掉比賽，球員們都很想要贏得比賽，但李國強也強調，有時候比賽不是只有輸贏，而是要看過程，從過程中知道優缺點在哪，才可以學習成長。

對於明天冠軍戰，李國強表示，經過這幾場比賽，相信球員已慢慢習慣被許多觀眾關注，不擔心滿場觀眾會給球員壓力，「我非常有信心，距離終點（冠軍）只剩最後10公尺，就是讓球員全力衝刺」。（編輯：張芷瑄）1080803