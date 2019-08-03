擺脫5年低潮 徐琬筑台北柔道公開賽摘銀

（中央社記者龍柏安台北3日電）暑假過後將升上台東大學3年級的徐琬筑，坦言從高一至今深陷低潮爬不出來，今天她在台北亞洲柔道公開賽拿下女子52公斤級銀牌，她笑說：「至少讓我多了點信心。」

2019台北亞洲柔道公開賽，今天在台北體育館開打，地主台灣在首日賽事共有3組人馬闖進金牌戰，可惜最終僅拿下3銀、3銅，金牌還未開張。

擁有一半卑南族血統的徐琬筑，實力超群加上五官深邃，曾讓她獲得「柔道美少女」的封號，她笑起來右邊臉頰有著淺淺酒窩，不好意思地說：「當時看了還蠻開心的，不過現在我不是少女了啦。」

徐琬筑家中包括她在內，共有6個兄弟姊妹，爸爸擔任模板工，媽媽則是家管沒有工作，個性獨立的徐琬筑希望靠著柔道翻轉人生，她自豪地說：「我從國中以後就沒再跟家裡拿錢了。」並透露這些年來比賽的獎金，攢下來都成了她的生活費與學費。

由於成名的早，讓徐琬筑成為柔道界備受期待的新星，可惜外界的壓力讓她有些喘不過氣，加上這些年來一直缺少代表作，2年前的全國運動會，她在首輪就出局，更是讓她信心跌到谷底。

所幸她在這次亞洲柔道公開賽拿下銀牌，似乎看到了擺脫低潮的曙光，即便她仍對比賽過程有些不滿意，不過樂觀的她笑說：「至少讓我多了點信心。」

徐琬筑在女子52公斤量級金牌戰，不敵日本選手銀恨，此外包括57公斤級的楊宇潔及63公斤級袁姵君，則分別不敵北韓好手與日本名將山本杏，同樣名列第2。（編輯：張芷瑄）1080803