U12余硯誠後援4局飆9K 教頭點名進步最多

2019年第5屆U12世界盃棒球賽3日繼續進行複賽，中華隊最後一戰與委內瑞拉交手，後援投手余硯誠（中）投打俱佳，後援4局飆9Ｋ，也順利敲出二壘打。中央社記者謝靜雯攝 108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽複賽，中華隊最後一戰與委內瑞拉交手，後援投手余硯誠投打俱佳，後援4局飆9Ｋ，也敲出二壘打，總教練李國強點名他進步最多，「擊球率明顯提高」。

李國強表示，一開始觀察余硯誠覺得他是力量很大打者，但從球隊開始集訓，一直到比賽進行到現在，發現他的擊球率明顯提高、進步很多，如果未來學會用腦袋玩球，看好他未來發展。

今天比賽前中華隊已經確定晉級冠軍戰，明天將與日本爭冠，但李國強表示，基於對比賽的尊重，還是會全力搶勝；今天中華隊比賽前半段投打都有狀況，直到2局1人出局後換上余硯誠後援，才穩住陣腳。

余硯誠先前僅在預賽對捷克投過1局，被敲1支安打、無失分，今天後援投4局，僅被敲出2支安打、無失分，投出9次三振，越投越穩，表現亮眼；4局上場打擊也敲出二壘打，貢獻1分打點。

余硯誠表示，今天球隊落後時登板投球，心中只有一個想法就是把對方打者都解決，今天照著教練團配球，直球投得多，也對自己的直球很有信心，直球最快球速達118公里。

總教練李國強表示，余硯誠本來就是很好的投手，直球壓制能力好，今天表現符合教練團的預期，不斷看到他在進步。（編輯：方沛清）1080803