U12少棒季軍戰1轟就夠 古巴打出精神拿季軍

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽季軍戰，古巴隊僅敲出1支安打就足夠，賽斯敲出2分砲，先發投手普列托好投飆速125公里，率隊以2比1擊敗韓國隊。古巴隊總教練羅德里格茲說，打出古巴棒球精神。

U12世界盃少棒錦標賽，古巴隊此次預賽前兩場吞敗，但接著越打越順，連贏6場晉級季軍戰，今天與韓國隊交手，古巴隊中心棒次第四棒賽斯（Ribalta Saez）敲出2分砲，也是古巴隊全場唯一1支安打。

韓國隊在3局靠著失誤、盜壘、保送、暴投跑回唯一的1分，比賽後半段無力追分、吞下敗仗；古巴隊今天由陣中王牌先發投手普列托（Alonso Prieto）先發，總計投5.1局被敲4支安打，投出3次保送、3次三振，失掉1分非責失分，最快球速125公里。

古巴隊曾在2011年IBAF世界少棒錦標賽拿下亞軍，今天順利拿下季軍，也是繼2011年後古巴隊最佳成績。古巴隊總教練羅德里格茲（Palacios Rodriguez）表示，季軍戰靠著1支安打（全壘打）就可以獲勝，「這就是棒球，一支好的球隊就是可以想辦法把對自己有利的狀況一直維持到比賽結束」。

普列托此次比賽飆速吸睛，羅德里格茲指出，普列托是很好的投手，可以投關鍵比賽，重要比賽登板有辦法冷靜掌控局面。在古巴，國小階段通常讓球員投直球投得多，「因為這樣最能看出球員們的潛力」。

帶隊來台灣參加U12世界盃少棒賽，羅德里格茲表示，這對球員是很好的經驗，有些球員可能未來不會繼續打球，這個國際賽事經歷，相信在他們短暫的棒球生涯中會是很難得的回憶，「對教練團也是學習，可以了解各國不同的棒球文化」。（編輯：戴光育）1080804