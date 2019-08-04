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U12中華隊奪冠 賴清德觀眾席見證勝利時刻

最新更新：2019/08/04 22:51
U12世界盃棒球賽，4日晚間在台南進行中華隊與日本隊對戰的冠軍戰，前行政院長賴清德（中）現身觀眾席，與民眾一起為中華小將加油。中央社記者楊思瑞攝 108年8月4日
U12世界盃棒球賽，4日晚間在台南進行中華隊與日本隊對戰的冠軍戰，前行政院長賴清德（中）現身觀眾席，與民眾一起為中華小將加油。中央社記者楊思瑞攝 108年8月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽今天晚間進行中華隊與日本隊對戰的冠軍戰，吸引滿場的觀眾，前行政院長賴清德也坐在一壘側的觀眾席看球，見證中華隊贏得勝利的一刻。

賴清德現身球場看球時，引起一旁民眾一陣騷動，還有人上前要求合影。他在面對媒體詢問時表示，今天就是來為看球，為小球員們加油。

隨後，賴清德依照以往觀看棒球賽的慣例，坐在觀眾座位席，拿起加油棒融入比賽節奏，看完整場比賽。

當中華隊獲得勝利後，賴清德隨即在臉書（facebook）發文指出，看到來自世界各國的教練、選手與家庭們，來到台南以球會友，希望大家都能留下美好的夏日回憶與溫馨的交流體驗，也期待未來能在世界的棒球舞台上繼續看到大家。

這次是中華隊繼2011年之後，再度於U12世界盃棒球賽獲得冠軍，現場觀眾與球員們都難掩興奮之情，總統蔡英文的賀電也立即送達球場，第一時間為中華小將送上祝福。

台南市長黃偉哲在隨後的閉幕典禮中表示，因為棒球，讓世界與台南有了連結，也讓台南有機會向全世界展現台南的認真及熱情。身為主辦城市還有很多要改進的地方，台南會持續努力，為下次的相見做好準備。（編輯：戴光育）1080804

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