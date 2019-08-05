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6奪超級盃四分衛布雷迪 同意與愛國者續約2年

最新更新：2019/08/05 09:50
6次率隊奪得職業美式足球NFL超級盃冠軍的布雷迪，同意與新英格蘭愛國者簽下2年延長合約。（圖取自facebook.com/TomBrady）
6次率隊奪得職業美式足球NFL超級盃冠軍的布雷迪，同意與新英格蘭愛國者簽下2年延長合約。（圖取自facebook.com/TomBrady）

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國多家媒體今天報導，6次率隊奪得職業美式足球NFL超級盃（Super Bowl）冠軍的布雷迪（Tom Brady），同意與新英格蘭愛國者（New England Patriots）簽下2年延長合約。

職業美式足球聯盟電視網（NFL Network）和體育電視頻道ESPN引述不具名消息人士報導，昨天剛過42歲生日的布雷迪同意續約後，今年年薪將從1500萬美元（約新台幣4.73億元）提高到2300萬美元（約新台幣7.25億元）。布雷迪下個月將展開個人第20個NFL球季。

未來名人堂等級四分衛布雷迪，是聯盟史上贏得最多超級盃的球員，他曾4次拿下超級盃最有價值球員（MVP）、3次NFL年度MVP。

布雷迪現有的兩年合約，原本將在下個月進到最後1年，如今簽下延長合約，他將至少打到2021年，屆時將是44歲的選手。

過去布雷迪曾提到希望打到45歲，簽下這份新合約，讓他要完成自己的心願，增添了幾分可能性。

即便薪資提高了，布雷迪仍只是本季所有四分衛中，年薪第6高的選手。

今年2月，布雷迪率領愛國者在第53屆超級盃，以13比3擊敗洛杉磯公羊（Los Angeles Rams），拿下近5季的第3冠。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080805

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