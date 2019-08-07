拍片宣傳全國運 瑞莎展現優美體操身手

來自烏克蘭的瑞莎（右）3歲開始學體操，6歲進入國家代表隊，15歲就開始教導小朋友練習體操，經驗豐富的她也常到被稱為「韻律體操選手搖籃地」的桃園市龍潭國中教課。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）108年全國運動會將於10月19日至24日在桃園登場，桃園市政府新聞處也釋出由體育主播簡懿佳與藝人瑞莎，所拍攝的第2部「明星動滋動」影片，瑞莎小露韻律體操身手，展優美姿態。

新聞處今天表示，來自烏克蘭的瑞莎3歲開始學體操，6歲進入國家代表隊，15歲就開始教導小朋友練習體操，經驗豐富的她也常到被稱為「韻律體操選手搖籃地」的桃園市龍潭國中教課，為指導台灣韻律體操選手參加比賽，瑞莎還特別到新加坡考取教練執照，希望為台灣韻律體操盡一份心力。

新聞處表示，這次的影片由簡懿佳前往龍潭國中出任務，向瑞莎學習韻律體操中「棍棒」及「球」的基本動作，只是唯美的韻律體操對於跆拳道黑帶3段出身的簡懿佳來說並不容易，學習過程相當逗趣，當看到瑞莎現場秀一段彩帶動作，更讓簡懿佳直呼好美好優雅。

新聞處表示，全國運動會的韻律體操及競技體操，分別在桃園龍潭國中及體育大學體育館舉行。全國運動會共34項競賽種類，在龍潭當地舉辦的還有曲棍球、自由車登山車、馬術等比賽，桃園市有超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場。

瑞莎在影片中表示，10月19日至24日在桃園登場的全國運動會，是今年度相當重要的體育賽事，希望大家都能進場看比賽，一起力挺全運。

「簡懿佳 X 瑞莎動滋動」精彩影片就在「桃園事」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tycgnews/），接下來還有2支影片，超過5位名人一起推廣全國運動會。（編輯：謝雅竹）1080807