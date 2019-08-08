本屆選秀悍將唯一內野手 辛元旭正式加盟

中華職棒富邦悍將隊8日宣布，與今年季中選秀選進的內野手辛元旭，以簽約金新台幣20萬元，一軍月薪7.5萬元，另有激勵獎金10萬元的條件正式完成簽約加盟。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月8日

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒富邦悍將今天宣布，與今年季中選秀選進的內野手辛元旭完成簽約，以簽約金新台幣20萬元、一軍月薪7.5萬元，另有激勵獎金10萬元條件加盟，並選定67號作為球衣背號。

富邦悍將這次季中選秀選進10名球員，是除了味全龍外最多，而內野手僅有辛元旭。今年20歲的辛元旭，自棒球名校平鎮高中畢業後，進入台北市立大學就讀，經歷大專棒球1年後挑戰職棒舞台。

辛元旭在今年季中選秀第9輪獲悍將指名，如今完成簽約正式加盟，並已正式向球隊報到，投入二軍訓練。辛元旭表示，很開心能與平鎮學弟、現役職棒學長戴培峰繼續當隊友。

辛元旭指出，最欣賞的學長是內野手李宗賢，「學長總是抱著十足的拚勁應戰，守備上也時常有亮眼表現」。辛元旭希望跟學長們看齊，努力加強自己不足的部分，盡快適應職棒舞台並為球隊貢獻。

目前悍將已與首輪江國豪、第2輪朱益生及第9輪辛元旭完成談約，且江國豪已在一軍出賽1場、中繼2局，成為本屆季中選秀最快在一軍出賽的新秀。（編輯：張雅淨）1080808