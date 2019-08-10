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朱益生二軍短局數出賽觀察 鑼總：拉高身體強度

最新更新：2019/08/10 18:52

（中央社記者謝靜雯台北10日電）富邦悍將隊今年季中選秀選進投手江國豪已在一軍出賽，第2輪選進投手朱益生昨天二軍亮相，總教練陳連宏表示，先讓朱益生出賽單場最多投1局，拉高身體強度，進度不會這麼快。

中職富邦悍將隊今年季中選秀首輪選進台灣體大棒球隊投手江國豪，在選秀前就被評估有機會成為下半季一軍即戰力，江國豪4日中職一軍生涯初登板，目前為止一軍總計中繼出賽2場，投3.1局被敲一發全壘打，失掉2分責失分。

悍將隊今年選秀第2輪選進的台北市大棒球隊投手朱益生，昨天也首度在中職二軍出賽，對統一獅隊二軍中繼投0.2局，沒被敲出安打，投出3次保送，失掉3分責失分，吞下二軍生涯首敗。

「鑼總」陳連宏表示，目前球隊規劃先讓朱益生在二軍出賽，以短局數為主，最多單場投1局，二軍教練團回報狀況，朱益生需要再將身體強度拉高，從短局數出賽中觀察他要加強的地方，想短時間上到一軍，進度可能沒有這麼快。

中職831洋將大限將近，悍將隊目前一軍3名為洋投羅力、伍鐸和包林傑，伍鐸本季出賽成績不理想，目前為止18場出賽（15場先發），戰績2勝10敗，出賽防禦率5.27，悍將隊二軍還有備用洋投班華德。

班華德目前二軍出賽2場，總計投10.2局失掉6分（3分責失分），出賽防禦率2.53，戰績1敗，陳連宏表示，班華德7日二軍出賽狀況感覺越來越好，投球局數也有拉長，至於會不會做出洋將異動，「各種狀況都有可能」。（編輯：張芷瑄）1080810

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