廖乙忠投8局無失分 兄弟敲4轟送悍將3連敗

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天在天母棒球場進行雙重戰，富邦悍將對中信兄弟，午場兄弟先發廖乙忠投8局，被敲3支安打無失分，且含林智勝雙響砲在內，出現4發全壘打，以5比0送悍將3連敗。

兄弟靠著林智勝在4局下轟出陽春全壘打，先馳得點；6局下王勝偉敲二壘安打後，靠著吳東融的犧牲短打，及王威晨的高飛犧牲打跑回本壘，得到第2分。

7局下張志豪再轟出一發陽春砲，這是他本季第21支全壘打，下一棒蘇緯達也開轟，兄弟取得4比0領先。8局下林智勝更是演出單場雙響砲，終場兄弟以5比0奪勝，悍將吞下3連敗。

兄弟先發投手廖乙忠用113球主投8局，僅被敲出3支安打，投1次保送、5次三振，無失分，也獲選為單場MVP。廖乙忠是去年季中以自主培訓身分加入兄弟，這場出賽追平職棒生涯最多局數，也是首次沒有失分，拿下第2勝。

兄弟總教練伯納表示，廖乙忠今天的表現很精彩，第9局有考慮讓廖乙忠續投，不過因為當時終結者李振昌已經準備好，就交給李振昌接手。伯納也認為，前幾局守備擋下了很多可能形成的危機，建立了投手信心，也是能贏球的關鍵。

廖乙忠上次先發對統一獅，投5局失7分，表現不盡理想。對於廖乙忠的改變，伯納說：「這場他使用混和球種，破壞打者的平衡，而且直球穩定，變化球也能壓在好球帶邊緣，跟上一場比進步很多。」

廖乙忠則表示，前面幾場投得跌跌撞撞，不過今天投雙重賽午場，天氣和之前在二軍比較相似，也比較習慣。對於差1局就能完封，廖乙忠說：「能投幾局算幾局，沒有想過完封，教練就是讓我休息，自己看也110幾顆了，沒關係，下次還有機會。」

上次表現不佳，這次廖乙忠馬上修正，他說：「教練跟我講不必要的壞球盡量減少，投給他們打，野手也幫我守下很多安打，後面就慢慢比較大膽攻擊好球帶。」廖乙忠表示，這陣子會在丟牛棚時慢慢修正，把變化球壓低，「今天謝謝捕手，有幾顆丟滿誇張的，都可以幫我擋下來。」（編輯：管中維）1080811