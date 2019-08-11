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蔣智賢受傷將休3至4週 范國宸首度守三壘

最新更新：2019/08/11 17:58

（中央社記者楊啟芳台北11日電）富邦悍將出現2名傷兵，蔣智賢右側腹拉傷預計休3至4週，因此范國宸近2場接替守三壘，是職業生涯首次，雖然難度高，不過他表示，可以多點守備位置；陳品捷則是腰受傷。

蔣智賢昨天打擊練習時拉傷右側腹，預計要休息3至4個星期，陳品捷則是日前在花蓮比賽時，回壘造成腰受傷。悍將今天因此做出大幅異動，陳品捷、蔣智賢、陳明軒下二軍，高孝儀、楊晉豪、賴鴻誠上一軍。

范國宸昨天臨危受命接替守三壘，這次他職業生涯一、二軍以來首次擔任三壘手，之前都是在一壘，今天雙重賽午場也是先發守三壘，不過發生1次失誤。范國宸說，大學時有守過三壘，是從上星期開始練習接球。

雖然沒有太多練習時間，但范國宸說：「還是希望有多點守備位置，上去試試看。」不過，范國宸指出，職業比賽強度高，難度與大學時不一樣，不論是對打出來的球判斷落點，或是丟球準確性都還要加強，這2場也都專注在守備。

雙重賽晚場賽事范國宸回到熟悉的一壘，由楊晉豪守三壘。對於未來的守備位置，范國宸表示，會看教練安排，近期在賽前練習時也會到外野看一下球，不過，打棒球以來從來沒守過外野，他認為難度也很高。

對於這2場范國宸的守備表現，悍將總教練陳連宏表示，范國宸守起來感覺不錯，但因為在場上很多狀況都還沒遇到，還要再看看，未來是否固定守三壘，也還不一定。（編輯：管中維）1080811

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