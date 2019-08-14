美媒：蔡崇信735億收購籃網 成NBA首位台灣老闆

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）紐約郵報報導，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信即將簽約，以23.5億美元（約新台幣735億元）收購美國職籃NBA布魯克林籃網所有股權，成為NBA首位台灣老闆。

去年4月，蔡崇信完成收購籃網隊49%股權，成為僅次於俄籍富豪老闆普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）的球團第2大股東，並獲得2021年收購更多股權的選擇權。球團當時未公布蔡崇信入股價碼。

據報導，蔡崇信以10億美元買下籃網隊49%股權，並保有以額外13.5億美元取得剩餘51%股權的權利。蔡崇信如簽約，將提前兩季行使選擇權，從籃網第2大股東躍居大老闆。報導引述未具名消息人士透露，這筆交易預計本週宣布。

籃網隊尚未證實相關消息。

報導指出，蔡崇信以23.5億美元買下籃網隊，是北美職業球團歷來最高收購價碼，超越避險基金界名人泰柏（David Tepper）2018年以22億美元收購職業美足NFL卡羅來納黑豹、富商費蒂塔（Tilman Fertitta）2017年以22億美元入主NBA休士頓火箭的紀錄。

蔡崇信1964年在台北出生，13歲移民美國，在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，擁有紐約州律師資格，1999年被馬雲延攬到阿里巴巴工作，成為這家電子商務巨擘壯大的重要功臣。蔡崇信身價暴漲後，近年與妻子吳明華積極投入慈善事業。

富比世（Forbes）雜誌估計，蔡崇信身價達93億美元。他近年大舉投資職業球團，除入股籃網隊，今年1月也成為美國女子職籃WNBA創始球團之一的紐約自由隊老闆。

籃網重建多年總算於上季開花結果，例行賽42勝40敗，以東區第6打進季後賽，首輪1比4不敵費城76人。球季結束後，籃網送走明星後衛羅素（D'Angelo Russell），迎來雙星厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）。

30歲的杜蘭特7月從金州勇士轉戰籃網隊，與籃網簽下4年1.64億美元肥約，但這位巨星因季後賽期間右腳阿基里斯腱斷裂，復健期恐長達一年，新賽季預計都無法披掛上陣。（編輯：陳永昌）1080814