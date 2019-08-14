周士淵化身裕隆教練 球員改口叫周大哥

從SBL裕隆納智捷主力射手轉任教練團一員的周士淵（前左2）14日透露，球員對他的稱呼也有所轉變，從過去叫他「淵哥」，現在則變成「周大哥」。中央社記者黃巧雯攝 108年8月14日

（中央社記者黃巧雯新北14日電）周士淵從超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷主力射手，到今年8月卸下球員身分成為教練團一員，他今天透露，球員對他的稱呼也有所轉變，從過去叫他「淵哥」，現在變成「周大哥」。

DLIVE夏季籃球聯賽13日起至18日在板橋體育館舉行，海內外共有8支球隊參賽，裕隆納智捷也有參加，也成為周士淵擔任助理教練後處女秀。

從過去在球場上奮戰，到現在在場邊指揮，經歷昨天比賽後，周士淵自認，對於教練角色還有點陌生，還需要多看多學習，但因現在擔任助理教練，還沒有到需要掌握球賽勝負的時候，因此他反而認為當球員的時候，比較緊張。

周士淵原先會因為思考該如何幫助教練、球員而想太多，但他後來調整心態、輕鬆以對，「跟平常坐在場下，學長與學弟講話一樣」，即使比賽打不好，他也希望能換個方式鼓勵球員。

周士淵與隊友感情不錯，從學長的角色升格為助理教練後，也讓隊友一時難以適應，他透露，先前球員都叫他淵哥，「但阿鐵（鄭鐵）說，現在不能叫你淵哥，要改叫周大哥」。

周士淵現在成為裕隆教練李啟億與球員間的溝通橋梁，負責轉達教練的指示，督促球員練習，他也期許能盡快與教練想法一致，有助球隊運作。

李啟億也大方稱讚周士淵，目前為止還做得不錯，也賦予周士淵任務，培訓球隊鋒線群。

另外，對於SBL新球季每隊2名洋將每月薪資上限，聯盟有意由原先的3萬美元（約新台幣95萬元）大幅縮減至2萬美元（約新台幣63.3萬元），李啟億坦言，教練團在找人時，會比較傷腦筋。

至於新球季洋將在球隊中扮演角色，李啟億表示，會在本土戰力補強後，視球隊戰力缺口，再決定洋將該如何補強。（編輯：張芷瑄）1080814