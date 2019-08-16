馬祖第1屆全國老馬籃賽11月開打 定名遠鵬盃

（中央社馬祖16日電）馬祖第1屆全國老馬籃球賽11月8日開打，邀國內老馬籃球好手參加，主辦單位連江縣政府備有精美紀念品及晚宴接待。為感念楊遠鵬對馬祖籃球的貢獻，特別將本屆老馬籃球賽定名為「遠鵬盃」。

連江縣政府舉辦運動競賽帶動離島觀光，是近年行銷馬祖旅遊的策略之一，從南竿國際馬拉松、鐵人三項、北竿硬地超馬，至東引軍事越野障礙賽、莒光定向越野賽等，不僅吸引國內外眾多喜好運動人士參與，馬祖四鄉五島獨特的美景，都讓參賽者為之驚艷。

連江縣政府主辦，連江縣體育會籃球委員會承辦馬祖第1屆全國老馬籃球賽今年11月8日-10日在南竿，參賽隊伍分為50歲、55歲、60歲及65歲等4組。各組前3名贈送馬祖陳年高梁酒，歡迎國內資深球友組團參加，並一遊馬祖的美景、美食及美酒。

連江縣體育會籃球委員會表示，馬祖老馬籃球賽特別定名為「遠鵬盃」，背後還有一段感人故事，主要關鍵人物是已故連江縣政府消保官楊遠鵬，由於他的推動促成球賽舉辦，今年7月6日楊遠鵬在指導學生練球時，突然倒地不起急救無效往生。

籃委會指出，楊遠鵬出身籃球世家，其兄長楊遠真及姊夫李廣濟都曾是籃球國手，楊遠鵬自己也曾是東吳大學的籃球校隊隊長。為感念楊遠鵬對地區籃球的貢獻，主辦單位特別將本屆老馬籃球賽定名為「遠鵬盃」。（編輯：李錫璋）1080816