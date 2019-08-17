劉家愷棄打從投 以新面貌從味全龍重新出發

中華職棒味全龍隊劉家愷去年底被富邦悍將釋出後，轉戰龍隊並棄打從投，17日在開訓日亮相，他說，現在是從零開始，將以不同面貌在職棒舞台重新出發。中央社記者吳家昇攝 108年8月17日

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）味全龍隊劉家愷去年底遭富邦悍將釋出後，轉戰龍隊並棄打從投，今天也在開訓日亮相。他表示，是總教練葉君璋建議轉練投手，現在從零開始，將以不同面貌在職棒舞台重新出發。

劉家愷是現任富邦悍將首席教練劉榮華的兒子，2016年透過季中選秀加入義大犀牛，不過在職棒3個球季沒有上過一軍，二軍打擊成績也不盡理想，去年底遭到悍將釋出。

劉家愷表示，「其實當下接到釋出消息不會很錯愕，畢竟4隊滿競爭的，而且在二軍一直沒有好成績，釋出後只能繼續保持練習，用正向心態去做」。劉家愷自主訓練時還是以打者為主，後來接到龍隊總教練葉君璋聯絡，建議他到龍隊當投手試試看。

劉家愷在國、高中時期擔任過投手，不過後來手受過傷，加上對打擊比較有興趣，就往野手發展。他笑說，其實從小爸爸劉榮華就希望他當投手，因左投比較稀少、有優勢。劉家愷說：「葉總之前還開玩笑跟我講說，在義大就想叫我練投手了，有聽人家說還不錯。」

才剛棄打從投的劉家愷表示，進入球隊訓練後覺得很新鮮，「因為職業跟以前不太一樣，訓練方式跟丟球觀念也都不一樣，我跟新進來的學弟一樣都是從零開始，還要繼續努力」。

目前劉家愷還沒測過球速，球種是國中練的滑球及變速球，球隊訓練還在體能期，還沒有進入到技術階段。劉家愷說：「畢竟也是從頭開始，試了之後才知道，也很感謝葉總讓我重回這個舞台，讓我從另外一個角度出發。」（編輯：張芷瑄）1080817