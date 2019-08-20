迎東京奧運 南韓憂福島食品含輻射

（中央社記者楊明珠東京20日專電）為迎接2020年東京奧運，各國家奧林匹克委員會（NOC）代表今天起在東京舉行選手團團長會議。南韓代表針對福島縣食品是否受核災影響含輻射物質提出質疑。

「產經新聞」報導，各國奧委會選手團團長會議今天起在東京舉行3天。會議一開始，東奧組織委員會副事務總長布村幸彥介紹，東奧各比賽場館正如期修建。東奧組織委員會人員也在會上報告東奧的籌備情形。

今天上午多名相關人士表示，在相關會議召開前，南韓奧委會（KOC）提問2011年311東日本大地震東京電力公司福島第一核電廠核災是否影響到福島縣食品的安全性。

報導說，南韓奧委會擔心的還包括選手村的建材是否受輻射污染。此外，針對東奧相關的官網刊登日本海（南韓稱東海）、竹島（南韓稱獨島）等地圖標示，南韓也提出抗議。

有關食品是否受到輻射污染，南韓奧委會呼籲其他國家的奧委會代表能步調合一，一起因應。

時事通信社報導，東奧組織委員會回應南韓奧委會的質疑表示，日本監測的數值比國際標準還嚴格，東奧組織委員會將提供安全的食材。選手村兩個餐廳中的休閒餐廳是宣傳日本餐飲文化的地方，將提供善用福島縣等災區食品及各地特產所做的菜色。

會議上，有與會者問今年夏天試辦比賽的舉辦情況。也有與會代表提問天氣酷熱的問題。

針對在福島縣舉辦比賽一事，曾在奧運奪得自由式游泳金牌的荷蘭選手團團長胡根班德（Pieter van den Hoogenband）說：「我們荷蘭隊完全不擔心，相信日本。」針對抗暑一事，他說，日本人籌備的能力很強。

東奧組織委員會也安排與會人士視察東京晴海的選手村、東奧主場館新國立競技場等多座比賽場館。

東奧組織委員會表示，加盟國際奧林匹克委員會（IOC）的206個國家奧委會中，這次會議缺席的有北韓等12個國家奧委會。（編輯：郭中翰）1080820