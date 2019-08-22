江少慶5局好投奪第8勝 張育成無安打跑回1分

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）印地安人3A旅美投手江少慶，今天先發主投5局，被敲4支安打，送出4次三振，失1分，奪下本季第8勝；隊友張育成則是3打數無安打，不過有1次保送、1得分。

印地安人3A對紅人3A的比賽，江少慶擔任印地安人3A先發投手。第1局江少慶用滾地球及飛球拿下2出局後，被敲出安打，但自己將壘上跑者牽制出局；第2局雖然一開始就被敲安打，但之後連解決3個人次，包含2次三振。

江少慶第3局被敲1支安打，但沒有失分；第4局則是演出3上3下，包含1次三振。第5局江少慶被敲二壘安打後，連用2次滾地球解決打者，不過壘上跑者趁著推進回本壘得分，最後送出三振。

總計江少慶主投5局，被敲出4支安打，沒有出現保送，投出4次三振，失1分。終場印地安人3A以5比2獲勝，江少慶也奪下勝投，目前出賽24場都是先發，拿下8勝8敗，防禦率5.17。

同場印地安人3A的張育成先發打第5棒，擔任三壘手，3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，已經連3場比賽沒有安打；不過在第4局選到保送上壘，並成功盜上二壘，靠著隊友安打回來得1分，目前打擊率2成47。（編輯：張雅淨）1080822