喬科維奇晉級美網16強 費德瑞小威輕騎過關

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國網球公開賽頭號種子喬科維奇今天挺進男單第4輪，美國女網好手小威廉絲與瑞士名將費德瑞也晉級16強，日本好手錦織圭則已被20歲澳洲小將德米瑙爾淘汰。

喬科維奇（Novak Djokovic）在前5場大滿貫賽事4度封王，生涯坐擁16座大滿貫金盃。他在美網第2輪比賽出現左肩疼痛問題，但今天較沒受到傷勢困擾，終場以6比3、6比4、6比2直落三，拍落全球男單第111名的美國選手庫德拉（Denis Kudla）。

喬科維奇賽後表示：「今天我打球幾乎不會痛了，比起上一場比賽顯然改善了很多。我不知道我的身體會有什麼反應。這樣的狀況很不錯。」

3度在美網封王的喬科維奇，9月1日將對陣3度大滿貫賽冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）。大會第23種子的瑞士好手瓦林卡，稍早以6比4、7比6（11/9）、7比6（7/4）淘汰義大利選手羅倫齊（Paolo Lorenzi）。

38歲的瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）寶刀未老，今天擊出48計致勝球，力壓英國對手伊凡斯（Dan Evan）的7個，終場以6比2、6比2、6比1勝出，前後僅費80分鐘。

費德瑞在前兩場比賽都是在丟了首盤後急起直追，但他今天從頭到尾都打得很穩，他說：「我在前兩輪熱機過慢，但重要的是我打到了第3輪。」費德瑞下一戰將對上第15種子的比利時好手高芬（David Goffin）。

世界排名第58的伊凡斯前幾天的第2輪比賽，受到雨勢影響延至昨天下午才打完，而費德瑞28日在有屋頂的艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打完比賽後就休息到現在，伊凡斯不滿主辦單位把他的賽程排得太緊湊。

但費德瑞說，自己受夠了說他獲得較好賽程的怨言，他指出：「這不是『費德瑞要什麼有什麼』。拜託記得這點，因為我聽過這種怨言太多次了。我受夠了，好像我可以做決定，有決定權的是賽會與電視台。」

曾在2014年美網得到亞軍的錦織圭，則以2比6、4比6、6比2、3比6，不敵20歲的澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。德米瑙爾下一戰將對上保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

女單方面，小威廉絲（Serena Williams）僅花費74分鐘，以6比3、6比2直落二擊敗全球女單排名第44的捷克選手穆霍娃（Karolina Muchova），持續尋求個人生涯第24座大滿貫金盃，企圖追平寇特（Margaret Court）史上最多冠軍紀錄。

小威賽後說：「我今天擊出很多強勁的球，對我來說真的很好。」她下一戰將對陣大會第22種子的克羅埃西亞選手馬蒂奇（Petra Martic）。

在今年法國公開賽封后的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）與名列第3種子的捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）雙雙晉級16強。

在2016年美網贏得亞軍的普里斯科娃，今天以6比1、4比6、6比4淘汰突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）；第2種子巴蒂是以7比5、6比3直落二，揮落大會第30種子的希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）。

普里斯科娃將對上英國選手康塔（Johanna Konta），巴蒂將迎戰第18種子的中國選手王薔，若晉級就有可能在8強賽與小威捉對廝殺。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1080831