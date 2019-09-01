王維中轉戰老東家海盜 重返大聯盟有望

（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）美國職棒台灣左投王維中遭奧克蘭運動家隊指定轉讓（DFA）之後，今天傳出好消息，轉戰前東家匹茲堡海盜隊，列入海盜隊大聯盟40人名單。

奧克蘭運動家隊今天宣布，王維中已經被海盜隊挑走。而海盜隊官網也宣布了這項異動，並把王維中放進大聯盟40人名單。綜合媒體報導，王維中預計3日（台灣時間4日）於海盜主場與球隊會合。

大聯盟例行賽剩下1個月，海盜隊宣布把10天傷兵名單中的外野手波蘭科（Gregory Polanco）放進60天傷兵名單，空出的40人名單位置由王維中補上。

小聯盟球季9月初就結束，王維中重返大聯盟的機會很大。海盜隊這次找回王維中，可望與李瑞亞諾（Francisco Liriano）、瓦茲奎茲（Felipe Vázquez）等左投手分擔牛棚戰力，爭取表現機會。

王維中重返大聯盟有望，他也在社群媒體Instagram即時動態上貼出漫畫「航海王」的圖片，附上文字說明「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」

王維中今年27歲，8年前展開旅美生涯，第一站就是海盜隊。他是在2011年10月與海盜簽約，歷經開刀復健，2013年球季從新人聯盟出發。同一年年底，密爾瓦基釀酒人隊依規則五選秀將他選走。

王維中來到釀酒人之後，2014年、2017年曾在大聯盟出賽，2018年轉戰韓國職棒NC恐龍，今年回到美職體系，效力奧克蘭運動家隊，在大聯盟出賽20場，投27局責失10分，防禦率3.33。

海盜戰績低迷，目前58勝77敗在國聯中區墊底，季後賽機會渺茫。（編輯：林憬屏）1080901