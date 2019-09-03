國訓東部訓練基地 提供選手移訓新選擇

（中央社記者龍柏安台北3日電）國家運動訓練中心執行長李文彬今天上午在體育署會議室，與台東體中校長林鴻源簽訂東部訓練基地合作協議，未來國家隊移訓除了出國外，還多了一個新選擇。

目前台灣除了高雄左營國家運動訓練中心之外，並無其他的訓練基地，而國立台東大學附屬高級中學（台東體中）則是第1站，李文彬說，國訓中心第2期的整建計畫，其中也有預算挹注台東體中，幫助修建宿舍與餐廳。

李文彬坦言，選手在國訓中心訓練一段時間後，很多代表隊都會申請移訓，除了轉換心情也順便進行調整，而台東體中就是一個很好的選擇。

體育署長高俊雄透露，台東體中校地約33公頃，靠山面海環境優美，而校內的運動訓練設施在規劃時，也都採用國際標準，不過田徑場與室內體育館鋪面仍須重新整理，接下來會再興建兩面足球場，兼具教學與比賽之用，待這些工程結束後，台東體中的設施將更完善。

林鴻源表示，台東出產了非常多優秀的運動員，不過在他們高中、大學以後，多轉往西部發展，這樣對於東部基層體育的發展造成很大影響，一旦學校的各項訓練設施完備後，能給在地選手留下來發展的誘因，才能培育更多體壇幼苗，持續往國家隊輸送。

台灣「舉重女神」郭婞淳，以及旅日棒球名將陽岱鋼等人，都是出自台東的體壇好手，而林鴻源也透露，過去郭婞淳每每返鄉，都會回到當年的母校台東體中訓練，未來他希望國家隊能多到台東移訓，「國手們到台東一定會受到最好的照顧」。（編輯：李亨山）1080903