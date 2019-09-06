默契待加強 李哲輝許雅晴台北羽賽混雙8強止步

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣混雙組合李哲輝與許雅晴今天在台北羽球公開賽混雙8強賽，在2人默契、打法還待加強的情況下，以15比21、12比21直落二遭南韓組合橫掃，無緣4強。

台北羽球公開賽今天在台北小巨蛋進行各組8強賽事，李哲輝這次在男雙、混雙賽事分頭出擊，昨天與搭檔楊博軒在男雙16強賽不敵印尼組合，提前在16強止步，混雙因對手退賽，與許雅晴不費吹灰之力闖進8強。

世界混雙排名第87的李哲輝與許雅晴，今年曾拿下BWF世界羽球巡迴賽超級300系列的美國羽球公開賽冠軍，今天打頭陣，迎戰世界排名第6的南韓組合徐承宰（Seo Seung Jae）與蔡侑玎（Chae YuJung）。

南韓組合開賽迅速拉開差距，李哲輝與許雅晴在10比20落後情況下，一連化解5個局點，可惜後續無力追趕，仍以15比21讓出首局，

李哲輝與許雅晴逐漸回穩，第2局一度取得9比5領先，但對手急起直追，打出一波11比1攻勢逆轉超前，「李許配」最終以12比21吞敗。

李哲輝指出，許雅晴這場比賽大多被對手限制在後場，造成讓2人很難輪轉、不易得分。

由於2人各以男雙與女雙戰場為主，許雅晴坦言，與李哲輝默契和打法上還不太成熟，面對到對手許多設計好的球，容易中計，「打起來比較亂一點」。（編輯：張芷瑄）1080906