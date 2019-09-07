范國宸第3年達生涯百安 下場才知道後悔沒留球

中華職棒富邦悍將范國宸（右）6日在對Lamigo桃猿的比賽終於達成生涯百安，他7日笑說：「本來我不知道，下來後隊友跟我說才知道，所以也沒有留下百安球，現在想想好像應該要留的。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）富邦悍將范國宸昨天達成生涯百安，他今天表示，下場之後經隊友告知才知道，因此有點後悔沒留下百安球；對於第3年達成百安，他認為確實有點慢，但現在只要能健康出賽就好。

范國宸是透過2017年季中選秀加入富邦悍將，不過前幾年受限於守備位置只有一壘，與林益全重疊，今年季初又因守備時和跑者相撞，導致傷到左手韌帶，直到7月才重返一軍，但先發機會並不多。

范國宸昨天在對Lamigo桃猿的比賽中，終於達成生涯百安，他今天笑說：「本來我不知道，下來後隊友跟我說才知道，所以也沒有留下百安球，現在想想好像應該要留的。」

對於職棒打到第3年才達成百安，范國宸說，進度確實有點慢，因為受到傷勢影響，「現在覺得能夠健康比賽就好了，也因為這樣我沒注意到百安。」雖然范國宸先發機會不多，調整上需要時間，不過他指出，在場邊要多打、多接一點，讓自己上場就能對球隊有貢獻。

由於8月初蔣智賢右側腹肌拉傷，范國宸職棒生涯首度挑戰守三壘，目前已守三壘8場，守備率9成33。對於三壘守位，范國宸說：「現在還不是很熟悉，只能靠比賽來適應，一些接球角度、速度都不一樣。」

范國宸昨天守滿整場三壘，他坦言，守備專注力要更緊繃，比守一壘時更戰戰兢兢，而且桃猿打線陣中很多強打者，也是挑戰。

雖然蔣智賢受傷時預估3至4週可以回歸，不過總教練陳連宏表示，蔣智賢目前還在復健階段，能否在下半季結束前趕回來，還要視身體狀況。近幾場悍將主力林哲瑄因大腿緊繃，沒有先發，由高孝儀替補中外野位置。另之前因傷缺陣的陳品捷今天回一軍，張瑞麟下二軍。（編輯：張芷瑄）1080907