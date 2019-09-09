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王維中中繼1局無失分 張育成3打數吞2K

最新更新：2019/09/09 11:24

（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美匹茲堡海盜隊投手王維中今天在與聖路易紅雀比賽7局登板中繼，1局無失分、連3場出賽沒掉分，球隊以0比2吞敗；克里夫蘭印地安人隊野手張育成單場3打數吞2K、打擊沒表現。

海盜隊今天與紅雀隊交手，兩隊前4局都沒能拿下分數，紅雀隊5局靠著接連2支安打先馳得點，6局再靠著保送、二壘打拿下第2分。

王維中7局球隊0比2落後時接手中繼，面對首名打者被敲出安打，接著投出保送，但及時回穩，沒有再被敲出安打，隊友守備也很幫忙，力守不失分；王維中總計18球投1局，被敲1支安打、無失分，轉戰海盜隊後連3場出賽無失分，賽後防禦率3.03。

印地安人隊今天與明尼蘇達雙城交手，張育成先發打第9棒、守三壘，2局首打席吞下三振，4局打擊機會再吞K，7局選到保送上壘，再靠著安打、高飛犧牲打，替球隊跑回團隊第5分，張育成9局最後打擊機會敲出飛球出局。

張育成總計3打數沒有安打表現，選到1次保送、有1得分，賽後打擊率2成11；印地安人隊打線發揮，全場敲出11支安打，終場以5比2順利拿下勝利。（編輯：管中維）1080909

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