陳偉殷繳1.1局無失分好投 飆3次三振

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天對密爾瓦基釀酒人隊後援1.1局被敲2支安打，飆3次三振，第7局留下一、二壘有人危機退場，隊友雖成功守住，但終場馬林魚以5比7落敗。

美國職業棒球大聯盟（MLB）馬林魚在馬林魚棒球場（Marlins Park）迎戰釀酒人，1局上釀酒人靠葛里向（Trent Grisham）敲陽春全壘打先馳得點；不過，下個半局一、三壘有人時，馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）擊出高飛犧牲打，追平比數。

2局下馬林魚拉米雷斯（Harold Ramirez）擊出三壘安打後，席耶拉（Magneuris Sierra）補上安打，帶有1分打點，但3局上釀酒人穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）轟出3分砲，一口氣以4比2逆轉，4局上釀酒人再攻下1分。

馬林魚於5局下展開反攻，狄亞士（Isan Diaz）敲2分砲後，古柏（Garrett Cooper）再轟陽春全壘打，雙方以5比5戰成平手。

6局上陳偉殷登板投球，雖然一開始就被甘默（Ben Gamel）敲安打，讓下一棒擊出左外野飛球出局後，連飆2次三振；7局上陳偉殷續投，投出三振形成1出局後，出現保送再被敲安打，隨後退場休息，但接替的投手順利解決危機。

總計陳偉殷用27球投1.1局，被敲2支安打，投1次保送、3次三振，無失分，目前防禦率降到6.82。

釀酒人9局上靠穆斯塔卡斯敲出2分全壘打，終場就以7比5擊退馬林魚。（編輯：李明宗）1080912