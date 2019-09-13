羅力6局無失分 悍將送桃猿5連敗

（中央社記者楊啟芳新北13日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽由Lamigo桃猿對富邦悍將，悍將先發投手羅力繳出6局無失分好投，加上悍將全場敲出19支安打，終場以13比0奪勝，送給桃猿5連敗。

悍將1局下就攻下大局，楊晉豪因游擊手林承飛失誤上壘，之後胡金龍、林益全敲出安打得1分，林哲瑄遭觸身球後，范國宸敲出安打，加上右外野手鍾承祐失誤，攻下2分，高國麟再補上1打點安打。

3局下悍將再度展開攻勢，林益全、范國宸、高國麟接連敲安打得1分後，發動雙盜壘范國宸回本壘得分，戴培峰、高孝儀也敲出安打，取得7比0領先。4局下范國宸敲2打點二壘安打，6局下林哲瑄再轟出一發陽春砲。

8局下胡金龍敲陽春砲後，悍將利用連續安打及三壘手林立失誤，再攻下2分，終場就以13比0奪勝，送給桃猿5連敗。目前悍將在全年勝率只落後桃猿0.5場，位居第二，下半季也是排第二，落後中信兄弟2.5場。

悍將先發投手羅力主投6局，僅被敲4支安打，投1次保送，飆出9次三振，無失分，奪下本季第12勝，也獲選為單場MVP。羅力本季對桃猿防禦率偏高，不過今天繳出好投，他表示，「把焦點縮小到一球一球投，只想著把局數完成，就會有好結果。」

不過桃猿的林立今天從羅力手中敲出2支安打，還選到1次保送，羅力說：「他打擊很強，不論是看球、揮棒和動作都很好，回去還要再精進自己，並思考策略，要如何對付這麼完整的打者。」

范國宸今天5打數敲出4支安打，包辦4分打點，手感火燙，他表示，「沒有刻意想打點，只要好好地把球打強，因為之前受傷休息了一段時間，要趕快把狀況拉回季初的表現。」（編輯：吳協昌）1080913