陳冠宇用9球演3上3下 陽岱鋼代跑回本壘

（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒今天在西武巨蛋千葉羅德對西武獅的比賽，羅德台灣投手陳冠宇於8局下登板，用9球演出3上3下，連3場無失分；巨人的陽岱鋼則是代跑上場，跑回1分。

西武在1局下就展開攻勢，秋山翔吾、森友哉、中村剛也連續敲安打，攻下1分；3局下秋山翔吾、森友哉、外崎修汰再接連敲安打，攻下3分，取得4比0領先。6局下秋山翔吾轟出2分全壘打，西武再添分數。

陳冠宇於8局下登板投球，讓木村文紀、金子侑司都擊出中外野飛球出局，再解決今天有3支安打，還有全壘打演出的秋山翔吾，形成3上3下，總計僅用9球，連3場比賽沒有失分，目前防禦率3.83。

雖然羅德在8局上靠著中村獎吾敲出陽春砲，攻下1分，終場西武還是以6比1擊退羅德，西武目前暫居太平洋聯盟第2名，與第1名軟銀之間沒有勝差，不過勝率稍微落後給軟銀。

讀賣巨人對廣島隊的比賽，陽岱鋼今天沒有先發，於7局下代跑上場，一、三壘有人時田中俊太敲出1打點安打，小林誠司擊出的球造成對方守備失誤，陽岱鋼也跑回本壘得分，8局下擊出右外野飛球出局。

終場巨人以5比1擊退廣島，總計陽岱鋼1打數沒有敲出安打，跑回1分，目前打擊率2成88。（編輯：張雅淨）1080913