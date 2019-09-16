天使再損重砲 楚勞特動刀本季提前報銷

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使宣布，已缺席8場比賽的楚勞特（右）腳部仍需開刀，本季將不會再出賽。（圖取自facebook.com/MikeTrout27）

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使宣布，已缺席8場比賽的楚勞特（Mike Trout）雖努力歸隊，但因為腳部仍需開刀，本季將不會再出賽。

洛杉磯天使今天在主場以6比4擊退來訪的坦帕灣光芒，但球隊再添傷兵消息。繼大谷翔平、厄普頓（Justin Upton）先後因為膝蓋問題提前「關機」後，楚勞特本季也宣布報銷。由於天使已無緣季後賽，楚勞特將徹底養傷，以備2020賽季。

天使球團表示，醫師本週稍晚將為楚勞特手術，移除右腳神經瘤。

楚勞特被放在每日觀察名單已一週，他雖曾表示考慮歸隊繼續拚戰，但球團在聲明中表示，楚勞特仍會感到疼痛。

天使在聲明中說：「開刀是較被推薦的方案，因此楚勞特計畫接受手術，以取出右腳的摩頓氏神經瘤（Morton's neuroma）。」

自6日起就不在出賽名單上的楚勞特，目前以45支全壘打暫居美聯全壘打王，如今本季提前報銷，目前以44轟排名第2的堪薩斯皇家索萊爾（Jorge Soler），隨時有機會取代他成為美聯全壘打王。

楚勞特本季也將無緣改寫葛洛斯（Troy Glaus）2000年揮出47支全壘打的隊史單季最多轟紀錄。

楚勞特本季打擊率2成91，在134場比賽中為球隊貢獻104分打點，被看好能繼2014年、2016年後，再度搶下年度最有價值球員（MVP），但現在一切都有變數。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080916