大谷翔平本季畫下句點 膝蓋即將開刀
最新更新：2019/09/13 09:43
效力洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平（圖）13日將開刀治療左膝蓋，2019年球季提前結束。圖為大谷翔平11日在洛杉磯天使隊主場出賽。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日
（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）日籍球星大谷翔平在美國職棒大聯盟的第2個球季提前結束，洛杉磯天使隊今天宣布，大谷翔平即將在明天開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題。
天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）今天午間向媒體發出聲明指出，手術明天於洛杉磯進行，以處理左膝的問題，一般而言需要2到3個月的時間復原。
大谷翔平昨天才在主場開轟，本季第18支全壘打，獲得全場觀眾起立鼓掌。在天使主將楚勞特（Mike Trout）因傷缺陣之下，大谷翔平不管人氣或打擊都是球隊當家一哥。
美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平11日在洛杉磯天使主場敲出本季第18支全壘打（圖）。不過12日球團宣布，大谷將手術治療，2019年球季提前結束。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日
大谷翔平11日才在主場開轟，本季第18支全壘打，獲得全場觀眾起立鼓掌。（共同社提供）
不過才隔一天，大谷的這轟卻成了本季絕響。大聯盟例行賽最後2週，天使已無緣季後賽，大谷翔平提前「進廠維修」，為了下一個球季而準備。
25歲的大谷翔平在大聯盟2個球季，連2季都以受傷消息收場。去年他展現投球、打擊的「二刀流」技驚四座，轟動大聯盟，但季後右手肘開刀，本季「封印」投球技能，仍在打擊區上貢獻火力。
大谷翔平今年專心當打者，出賽106場敲出18支全壘打，打擊率2成86，另有12次盜壘成功。
患有先天性髕骨分裂，代表大谷翔平出生時，膝蓋骨就有兩塊。裂開的部分會在成長過程中逐漸癒合，但有的人癒合不完全，或是長時間外部壓力大導致裂開的地方擴大。
髕骨分裂的問題沒有影響大谷翔平的打擊數據，跑壘速度也維持高檔水準，不過他近期展開的投球練習影響到他的復健進度，因此決定開刀，徹底解決這個問題。（編輯：林憬屏）1080913
洛杉磯天使隊12日宣布，日籍球星大谷翔平將開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題；他在美國職棒大聯盟的第2個球季提前結束。（共同社提供）
日籍球星大谷翔平（背號17者）13日將開刀治療「先天性髕骨分裂」問題。圖為大谷翔平11日在美國職棒洛杉磯天使主場出賽，觀眾席上球迷舉日本國旗為他加油。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日
大谷翔平小檔案
- 生日：1994年7月5日（25歲）
- 出生地：日本岩手縣
- 2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊
2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽
2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點
- MLB戰績：
2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K
2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄
2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王
2019年 6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位
- 資料來源：維基百科