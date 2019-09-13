大谷翔平本季畫下句點 膝蓋即將開刀

效力洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平（圖）13日將開刀治療左膝蓋，2019年球季提前結束。圖為大谷翔平11日在洛杉磯天使隊主場出賽。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）日籍球星大谷翔平在美國職棒大聯盟的第2個球季提前結束，洛杉磯天使隊今天宣布，大谷翔平即將在明天開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題。

天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）今天午間向媒體發出聲明指出，手術明天於洛杉磯進行，以處理左膝的問題，一般而言需要2到3個月的時間復原。

大谷翔平昨天才在主場開轟，本季第18支全壘打，獲得全場觀眾起立鼓掌。在天使主將楚勞特（Mike Trout）因傷缺陣之下，大谷翔平不管人氣或打擊都是球隊當家一哥。

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平11日在洛杉磯天使主場敲出本季第18支全壘打（圖）。不過12日球團宣布，大谷將手術治療，2019年球季提前結束。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日

大谷翔平11日才在主場開轟，本季第18支全壘打，獲得全場觀眾起立鼓掌。（共同社提供）

不過才隔一天，大谷的這轟卻成了本季絕響。大聯盟例行賽最後2週，天使已無緣季後賽，大谷翔平提前「進廠維修」，為了下一個球季而準備。

25歲的大谷翔平在大聯盟2個球季，連2季都以受傷消息收場。去年他展現投球、打擊的「二刀流」技驚四座，轟動大聯盟，但季後右手肘開刀，本季「封印」投球技能，仍在打擊區上貢獻火力。

大谷翔平今年專心當打者，出賽106場敲出18支全壘打，打擊率2成86，另有12次盜壘成功。

患有先天性髕骨分裂，代表大谷翔平出生時，膝蓋骨就有兩塊。裂開的部分會在成長過程中逐漸癒合，但有的人癒合不完全，或是長時間外部壓力大導致裂開的地方擴大。

髕骨分裂的問題沒有影響大谷翔平的打擊數據，跑壘速度也維持高檔水準，不過他近期展開的投球練習影響到他的復健進度，因此決定開刀，徹底解決這個問題。（編輯：林憬屏）1080913

洛杉磯天使隊12日宣布，日籍球星大谷翔平將開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題；他在美國職棒大聯盟的第2個球季提前結束。（共同社提供）

日籍球星大谷翔平（背號17者）13日將開刀治療「先天性髕骨分裂」問題。圖為大谷翔平11日在美國職棒洛杉磯天使主場出賽，觀眾席上球迷舉日本國旗為他加油。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月13日