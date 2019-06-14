大谷翔平MLB締造完全打擊 日本第一人[影]

效力洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平13日登場首局就敲全壘打，送回壘上2名隊友。（共同社提供）

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）效力洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平今天在對坦帕灣光芒之戰，敲出全壘打、二壘打、三壘打、一壘打，成為大聯盟史上創造「完全打擊」的第一名日本球員。

24歲的大谷翔平今天在首局敲出3分砲，本季第8轟，3局再敲二壘安打，5局敲三壘安打，7局敲一壘安打，成為第一名在大聯盟舞台締造「完全打擊」的日本球員。

大谷翔平首局就敲全壘打，送回壘上2名隊友，幫助天使一開賽就取得3比0領先。這支全壘打是大谷本季第8轟，也是他自6月4日以來，9場比賽內的第5轟。

大谷翔平3局上率先打擊，敲出本季第2支二壘安打，不過後續隊友沒有火力推進，未能攻下分數。

大谷翔平13日在首局敲出3分砲（右起），3局再敲二壘安打，5局敲三壘安打，7局敲一壘安打，成為第一名在大聯盟舞台締造「完全打擊」的日本球員。（共同社提供）

比賽過程中出現一個罕見的插曲，比賽進行到4局下的時候，光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）因為電力問題全場陷入一片漆黑，觀眾紛紛開啟手機燈光，使得這座室內球場的看台有如一條銀河。

球場停電耽誤34分鐘之後，比賽繼續進行，前2個打席已經敲出全壘打、二壘打的大谷翔平，5局上手感沒有冷掉，繼續敲出這場比賽的第3支長打，也是本季第1支三壘安打。

普侯斯（Albert Pujols）接著開轟，送回三壘上的大谷，也幫天使取得5比0領先。這是普侯斯大聯盟19年來的生涯645轟，也是他效力天使的200轟。

過去南韓打者秋信守曾在2015年7月21日成為第一名在大聯盟締造完全打擊的亞洲球員。（編輯：高照芬）1080614

美國職棒大聯盟日本球星大谷翔平13日對坦帕灣光芒客場的比賽中，首局敲出本季第8轟，前5局已經敲全壘打、二壘打、三壘打。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年6月14日

大谷翔平（左）首局敲出全壘打後，與隊友Cesar Puello擊掌。（共同社提供）