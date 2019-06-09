大谷翔平對上學長 聯合隊友3連轟菊池雄星[影]

學長菊池雄星（左起）、學弟大谷翔平首次在大聯盟上演對決，受到日本媒體與球迷高度關注，超過80名日本記者8日聚集在天使球場。（共同社提供）

（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）年齡相差3歲、同一所高中畢業的學長學弟今天首次在美國職棒大聯盟的舞台對決，學弟大谷翔平與隊友聯手3連轟，重創學長菊池雄星。

左投手菊池雄星27歲，今年首次轉戰大聯盟，效力西雅圖水手。24歲的大谷翔平效力洛杉磯天使，大聯盟第2年。兩人同是花卷東高校畢業。

今年季初，菊池雄星的大聯盟初登板，正好是日本名將鈴木一朗的引退賽，兩人相擁一幕頗有世代交替的意味。而「二刀流」的大谷翔平，也深受鈴木一朗的讚賞。

鈴木一朗在引退記者會上，幫「二刀流」的大谷出主意，建議大谷可以一個球季當投手，單季20勝拿賽揚獎，隔年轉野手再敲50轟拿最有價值球員。

如今，兩名日本新生代球星，學長菊池雄星、學弟大谷翔平首次在大聯盟上演對決，受到日本媒體與球迷高度關注，超過80名日本記者今天聚集在天使球場。

一局下首次對決，壘上沒有跑者，大谷翔平敲出二壘滾地球，靠著飛毛腿的速度衝上一壘。根據大聯盟官網統計，大谷只花了4.14秒就踏上壘包，每秒29.3英尺的速度是大聯盟頂尖，也是大谷本季跑得最快的一壘安打前2名。

大谷的內野安打在2人出局之後為天使帶動攻勢，也讓菊池一開賽就有麻煩，這局失掉3分。

菊池雄星首局失分之後，穩住2、3局，不過在4局下，天使1棒史特拉（Tommy la Stella）、2棒楚勞特（Mike Trout）、3棒大谷翔平「背靠背靠背」（back-to-back-to-back）的連3打席全壘打，對菊池造成重傷害。

天使一口氣將比數從3比2拉大到6比2，終場12比3贏球。菊池雄星投3.1局失7分黯然退場，吞本季第4敗。大谷翔平單場5打數3安打，包括本季第6轟、首支二壘安打，累計打擊率2成57。（編輯：高照芬）1080609