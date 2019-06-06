王維中從韓職投回大聯盟 霸氣三振大谷翔平[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國職棒大聯盟奧克蘭運動家左投手王維中今天客場出戰洛杉磯天使，中繼3局無失分，霸氣三振MVP等級強打楚勞特、日本強打大谷翔平，生涯首勝差一點開張。

對於重返大聯盟，王維中向中央社表示：「從亞洲投回美國，還上大聯盟，這是比較開心的地方。」他今天在球隊7比8落後的情況下，從第5局上場後援投3局，共用45球，面對10名打者只被敲出1支安打。

最精彩的一幕在第6局，一壘有人情況下，王維中面對天使中心打線，施展三振功力。先用時速150公里的快速球讓楚勞特（Mike Trout）站著不動被三振，接著面對4局開轟、連2場敲全壘打的大谷翔平，王維中毫不客氣，用犀利的外角滑球讓他揮棒落空。

王維中頗有「轉運」氣場，他投完7局下之後，隊友8局上追回2分，反倒以9比8領先，使得王維中生涯首勝的機會一度浮現。他2014年、2017年在大聯盟共出賽22場，還沒有拿過勝投。

不過接手的隊友沒有守住領先，8局下投手巴克特（Ryan Buchter）在滿壘時保送大谷翔平，天使追成9比9平手，王維中勝投機會消失。9局下天使靠加爾諾（Dustin Garneau）的再見二壘安打，以10比9擊敗運動家。

台灣左投手王維中（右）歷經南韓職棒一年，今年重回美國職棒，在5月底升上大聯盟。他說比起2017年太刻意飆球速、求表現，現在投球更有策略。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年6月6日

王維中今年27歲，先前旅美5年，曾在2014年、2017年站上大聯盟，去年轉戰南韓職棒（KBO）之後，今年與運動家簽小聯盟合約，5月底升上大聯盟，加上今天3局無失分，王維中累計出賽4場，共投6.2局無失分。

王維中說，開季在3A就在等待機會，知道自己不是40人名單內球員，能夠升上來一定是要對原本的陣容有所調動，球隊應該是在長期的考慮之下的決定，頗有受到肯定的感覺。

相較於2017年的表現，王維中認為，這次上來比較平常心，2017年在小聯盟狀況很好，但上大聯盟擔任「一人左」，一次只面對一個左打者的機會，因為太想表現、刻意飆球速，結果得到反效果。

儘管今年球速稍降，但王維中並不擔心，主要武器變速球之外，搭配新練的另一種卡特球，以攻擊好球帶為策略，仍有信心解決打者。（編輯：周永捷）1080606